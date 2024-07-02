Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.ANKARA (İGFA) - Kabine, yaklaşık bir ay aranın ardından yoğun bir gündemle toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'deki toplantıya, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ederken, Sağlık Bakanlığı'na atanan Kemal Memişoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum da Kabine'de yer aldı.

Alınan bilgiye göre toplantının ana gündeminin ekonomi olması bekleniyor. 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte yılın ikinci yarısındaki memur zammı belli olacak. Yaklaşık 16 milyon memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da netleşecek.

Toplantıda ayrıca tasarruf tedbirleri, en düşük emekli aylığına yapılacak artış da görüşülecek. Yeni vergi taslağı ve enflasyonla mücadele konusunda da kabine üyelerine bilgi verilecek.

İlgili bakanlar, bu temaslarda ele alınması muhtemel konu başlıklarına yönelik çalışmalarını da kabinede sunacak.