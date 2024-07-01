Bursa'nın Mudanya ilçesinde Kabotaj Kanunu'nun 98'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Kutlamalar yarışmalarla renklenirken, yarışmacılar yağlı direkten bayrağı kapmak için uzun süre mücadele etti.BURSA (İGFA) - 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98'inci yıldönümü Mudanya'da coşkuyla kutlandı.

Mudanya Liman Başkanı Veysel Yaşar ve personelinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan kutlamalara Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Burulaş Genel Müdürü Fahrettin Beşli'nin yanı sıra ilçe protokolü, muhtarlar, meclis üyeleri ve Mudanyalılar katıldı.

Mudanya Belediyesi eski hizmet binasının önünde devam eden kutlamalarda protokol mensupları, deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı. Deniz etkinliklerinde ilk olarak yüzme yarışında 200 metrelik parkuru Mustafa Kesici birinci tamamlarken, Fırat Başarır ikinci, Çağla Özeren ise üçüncü oldu.

1 Temmuz'un geleneksel yarışlarından olan yağlı direkten bayrak kapma yarışında ise Mudanyalı gençler kıran kırana mücadele etti. Yarım saati aşan etkinlikte bayrağı iki kez tutmasına rağmen direkten alamayan Abdullah Kurtaran, üçüncü denemesinde bayrağı alan isim oldu.

1 Temmuz dolayısıyla düzenlenen gerek bugünkü, gerekse de hafta sonu Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla düzenlenen yelken yarışlarında dereceye girenlere ödülleri takdim katılımcı protokol tarafından takdim edildi.

Etkinlikler sonrasında vatan savunmasında şehit olan askerler ve güvenlik güçlerinin ruhlarını şad etmek için lokma ikramında bulunulurken, vatandaşlar için de BUDO İskelesi’nden ücretsiz tekne turu düzenlendi.