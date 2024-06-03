Pınar Karşıyaka Basketbol Süper Ligi'ndeki play-off yarı final serisinde Anadolu Efes'e 3-0 kaybederek sezonu tamamladı. Başantrenör Ufuk Sarıca, serinin ardından yapılan açıklamada, takımının çabalarına rağmen rakiplerine karşı güçlerinin yetmediğini söyledi. İzmir ekibi, play-off çeyrek finalinde Galatasaray'ı geçerek yarı finale yükselmişti. Ancak karşılaştığı Anadolu Efes karşısında iki maçta da saha avantajını kullanamadı ve seriyi 3-0 kaybetti.

Elimizden Gelenin En iyisini Yaptık

Sarıca, A. Efes serisi ve son maçla ilgili yaptığı açıklamalarda, takımının sahada ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına rağmen rakiplerinin çok güçlü olduğunu kabul etti. Rakiplerinin çok yüzdeli oynadığını ve neredeyse hiç hata yapmadıklarını vurgulayan Sarıca, Efes'i tebrik etti ve serinin bütün maçlarını çok iyi oynadıklarını dile getirdi. Takımının sakatlıklara rağmen sahada olmak isteyen ve sonuna kadar mücadele eden bir grup olduğunu belirten Sarıca, oyuncularına, teknik ekibe, idari kadroya, yönetim ve taraftara teşekkür etti.

Sarıca, takımın gösterdiği sportmenlik ve kulübe duydukları saygıdan dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, takımının bir aile olduğunu vurguladı. Sezon boyunca gösterdikleri çaba için oyuncularını ve ekibini övdü.