Bakan Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 4 zanlının Gürcistan, Almanya ve Kosova'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası ve ulusal düzeyde kırmızı bültenle aranan 4 zanlının Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Zanlıların Almanya, Kosova ve Gürcistan'da yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

Bakan Yerlikaya: "Kaçsalar da geri getireceğiz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 4 kişinin Türkiye'ye iade süreci hakkında bilgi verdi. Zanlıların suç dosyalarının farklı ülkelere uzandığı belirtildi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar, bizden kaçamayacaklar. Bir bir geri getireceğiz."

İade edilen zanlıların bilgileri şöyle;

Uluslararası düzeyde arananlar:

Ş.Ç. : "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Ö.A.: "Bilişim sistemleriyle dolandırıcılık" suçundan Kosova'da yakalanarak iade edildi.

Ulusal düzeyde arananlar:

S.E.Ö. : "Bilişim yoluyla dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından 4 yıldır aranıyordu, Gürcistan'da yakalandı.

M.G.: "Tasarlayarak öldürme, ruhsatsız silah bulundurma, suç uydurma" suçlarından 2 yıldır aranıyordu, Gürcistan'da yakalandı.

Operasyonda yer alan birimlere teşekkür etti

Yerlikaya, operasyonun Artvin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlükleri ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlığımız, Tiflis Büyükelçiliğimiz ve operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Artvin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."