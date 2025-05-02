Bakan Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 4 zanlının Gürcistan, Almanya ve Kosova'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası ve ulusal düzeyde kırmızı bültenle aranan 4 zanlının Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Zanlıların Almanya, Kosova ve Gürcistan'da yakalandığı bilgisi paylaşıldı.
Bakan Yerlikaya: "Kaçsalar da geri getireceğiz"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 4 kişinin Türkiye'ye iade süreci hakkında bilgi verdi. Zanlıların suç dosyalarının farklı ülkelere uzandığı belirtildi.
Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:
"Hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar, bizden kaçamayacaklar. Bir bir geri getireceğiz."
İade edilen zanlıların bilgileri şöyle;
Uluslararası düzeyde arananlar:
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Ş.Ç.: "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
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Ö.A.: "Bilişim sistemleriyle dolandırıcılık" suçundan Kosova'da yakalanarak iade edildi.
Ulusal düzeyde arananlar:
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S.E.Ö.: "Bilişim yoluyla dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından 4 yıldır aranıyordu, Gürcistan'da yakalandı.
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M.G.: "Tasarlayarak öldürme, ruhsatsız silah bulundurma, suç uydurma" suçlarından 2 yıldır aranıyordu, Gürcistan'da yakalandı.
Operasyonda yer alan birimlere teşekkür etti
Yerlikaya, operasyonun Artvin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlükleri ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Adalet Bakanlığımız, Tiflis Büyükelçiliğimiz ve operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Artvin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."