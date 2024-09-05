İstanbul'da gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda, 320 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi ve 23 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, akaryakıt kaçakçılığına karşı yürütülen titiz çalışmalarda önemli bir başarıya imza attı.

Operasyonun detayları

İstanbul genelinde yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucu, atık madeni yağ ile yanıcı solvent, tiner ve diğer akaryakıt türevi ürünlerin karıştırılmasıyla üretilen "10 numara yağ" olarak bilinen kaçak akaryakıtın piyasaya sürüleceği belirlendi. Bu ürün, motorinle benzer özellikler taşıyan yasa dışı bir yakıt olarak biliniyor.

Ele geçirilen malzemeler

Yapılan operasyonlarda, Tuzla, Ümraniye, Eyüpsultan, Sultanbeyli, Esenyurt, Başakşehir, Zeytinburnu, Sultangazi, Pendik, Ataşehir, Avcılar, Çatalca ve Çekmeköy'de tespit edilen adreslerde arama yapıldı. Bu adreslerde, 320 ton kaçak akaryakıt ve bu ürünlerin nakliyesinde kullanılan 7 araç ele geçirildi.

23 şüpheli hakkında adli işlem

Operasyon kapsamında 23 şüpheli gözaltına alındı ve bu kişilere "akaryakıt kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.