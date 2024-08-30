İzmir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, düzenlenen asayiş uygulaması sırasında yakalandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada önemli bir başarı sağlandı.

Hükümlüler yakalandı

Konak ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "hırsızlık" suçlarından toplamda 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.H., ekipler tarafından yakalandı. Aynı uygulamada, şüphe üzerine durdurulan ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ö. de gözaltına alındı.

Cezaevine gönderildiler

Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.