Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı; kazı anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Aydın’da kaçak kazı operasyonu
Aydın’ın Didim ilçesi Balat Mahallesi’nde, jandarmaya yapılan ihbar üzerine kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı belirlendi. Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyon sırasında, kazı yapan 3 şüpheli ve onları yönlendiren 1 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Kazı alanında yapılan aramalarda şu malzemeler ele geçirildi:
-
2 yılan kamera
-
1 gaz maskesi
-
1 matkap ucu
-
1 halat
-
Çeşitli kazı malzemeleri
Şüphelilerin kaçak kazı yaptığı anlar, yakınlarda bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, jandarmanın yürüttüğü soruşturmada delil olarak kullanılacak.