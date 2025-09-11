Kuşadası’nda izinsiz moloz döken kamyon sürücüsü, zabıta ekiplerinin suçüstü müdahalesiyle Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası aldı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, izinsiz moloz ve hafriyat döken bir kamyon sürücüsü, zabıta ve çevre koruma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Sürücüye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası uygulandı.

Yaylaköy Mahallesi’nde gerçekleşen denetimde, atıkların kaldırılmasına ilişkin masraflar da kaçak moloz dökümü yapan sürücüden tahsil edildi. Kuşadası Belediyesi ekipleri, kent genelinde rutin kontrollerini sürdürüyor.

İlk 8 ayda 137 firmaya işlem yapıldı

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılının ilk 8 ayında çevreyi kirleten firmalara ve kişilere 137 işlem uyguladı. Bu kapsamda toplam 1 milyon 176 bin 919 lira idari para cezası kesildi.