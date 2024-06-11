Eskişehir’de jandarma ekipleri, kaçak sigara ticaretine yönelik düzenledikleri operasyonda önemli bir başarıya imza attı. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın Odunpazarı ilçesinde bandrolsüz ve hologramsız kaçak sigara sattığını tespit etti.

Operasyon sonucunda şüpheli şahsın aracında farklı markalarda toplam 160 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şahıs hakkında, Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ suçundan işlem başlatıldığı belirtildi.