İzmir'de yapılan son afet çalışması, 30 ilçede 903 bine yakın bina olduğunu ve bu binaların yüzde 50'sinin acil kontrol edilmesi gerektiğini ortaya koydu. İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, "İzmir'deki binaların yüzde 50'sinin kontrol edilmesi lazım, hem de acil" dedi.

İzmir'de 903 bin binanın yüzde 36'sı kaçak

Kentte 903 bin bina bulunuyor ve bunların yüzde 36'sının kaçak olduğu tespit edildi. Prof. Dr. Kozanoğlu, bu oranı oldukça yüksek bulduğunu belirterek, "Bu kadar yüksek bir kaçak oranı, İzmir'in deprem riski açısından ciddi bir tehlike oluşturuyor" dedi. İzmir’deki binaların yüzde 12’sinin ise 1998 sonrası deprem yönetmeliğine göre inşa edildiği açıklandı.

İzmir korkutuyor

Eski yapıların ağırlıkta olduğu İzmir'de, kentsel dönüşüm sık sık gündeme gelirken, depremlere karşı alınması gereken tedbirlerin aciliyeti vurgulandı. Prof. Dr. Kozanoğlu, "İzmir korkutuyor; ama korkunun ecele faydası yok" dedi ve yapıların bir an önce kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Kozanoğlu, İzmir'de kontrol edilmesi gereken binaların deprem sınavını geçip geçemeyeceğinin belirsiz olduğunu belirtti. "1998 öncesi deprem yönetmeliğine göre yapılmış binaların tamamının sınavı geçeceği konusunda kesin bir şey söylememiz mümkün değil. Bu tamamen testler sonucunda ortaya çıkacak bir durum" dedi.

Sahil şeritlerinde zemin sıvılaşması tehlikeli boyutta

İzmir'deki bazı bölgelerde zemin sıvılaşması riski bulunduğunu belirten Prof. Dr. Kozanoğlu, bu durumun çok tehlikeli olduğunu ifade etti. Özellikle Alsancak, Kordon, Güzelbahçe, Bostanlı ve Çiğli sahillerindeki zeminin deprem anında su açığa çıkararak zayıfladığını, bunun da binaların yıkılmadan devrilmesine veya batmasına neden olabileceğini belirtti.

Zemin analizi ve önlemler şart

Prof. Dr. Kozanoğlu, bu riskli bölgelerde yapı yapılacaksa mutlaka zemin analizlerinin iyi yapılması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. "Bu zemine yapı yapacaksak, zeminin mutlaka çok iyi analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Aksi takdirde depremde hepimizi üzen sonuçlara sebep verebilir" dedi.