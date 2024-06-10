Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıkları çerçevesinde, kaçan kurbanlıkları bulmak için 'Kurban Yakalama Timi' oluşturdu. Tim, hayvanat bahçesi içinde tatbikat yaparak, kaçan hayvanların zarar görmeden yakalanmasını sağlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'na yönelik 'Kurban Yakalama Timi'ni kurdu. Tim, veteriner hekim dahil olmak üzere 7 kişiden oluşuyor ve kaçan kurbanlıkları bulmak için eğitildi. Ekipler, uyuşturucu iğne atılan tüfek ve kement gibi ekipmanlarla donatıldı. Vatandaşlar, kaçan kurbanlıkları bildirmek için 332 22 33 numaralı telefonu arayabilecekler.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Sorumlu Veteriner Hekimi İsmail Zeybek, "Kurban yakalama timimiz, kaçan hayvanların hızlı ve güvenli bir şekilde yakalanmasını sağlayacak. Timimiz, anestezi ekibiyle donatıldı ve vatandaşların yardım çağrılarına hazır durumda" dedi. Zeybek ayrıca, arazi şartlarının hayvanın yakalanmasında önemli olduğunu belirtti ve ekiplerin bayram süresince aktif bir şekilde görev yapacaklarını vurguladı.