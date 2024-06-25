İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme'deki nesli tükenmekte olan Kaçeli koyunlarının korunması ve çoğaltılması amacıyla önemli bir projeyi hayata geçiriyor. İş birliği kapsamında Çeşme Belediyesi ve Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile protokol imzalayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kaçeli koyunu üreticilerine çeşitli destekler sunuyor.

Proje çerçevesinde, üreticilere bilinçli bir şekilde üretim yapabilmeleri için eğitimler veriliyor ve kış aylarında meralardan yetersiz yararlanılan dönemde kuzuların gelişimini teşvik etmek için yem desteği sağlanıyor. Ayrıca, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ile yapılan protokolle "İzmir-Çeşme Yöresel Kaçeli Koyunu Akreditasyon Araştırmaları" adlı bilimsel bir proje başlatıldı. Bu proje kapsamında, Kaçeli koyununun ırk olarak tespit edilmesi için hayvansal bilgiler toplanıyor ve genetik incelemeler yapılıyor.

Kaçeli koyunları, dayanıklı yapıları ve dağlık, taşlık mera alanlarına uyumlu olmalarıyla öne çıkıyor. Yapağı, süt ve et verimi açısından değerli olan bu koyunlar, tüm mevsim şartlarında yaşayabilen en eski koyun ırklarından biri olarak biliniyor. 26 Kasım 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak hassas koruma programına alınan Kaçeli koyunları, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunmasına önemli katkılar sağlıyor.