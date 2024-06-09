İSTANBUL (AA) - Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) Gazze'ye yardım amacıyla İstanbul'da kurduğu hayır çarşısı, son gününde ziyaretçilerini ağırlıyor.

KADEM'in 55 ilde hayata geçireceği "Gazze'ye Kardeş Payı" kampanyasının ilk adımı olan hayır çarşısı, Fatih Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde 7 Haziran'da açıldı.

Çarşıda 40'ın üzerindeki markanın katkılarıyla tekstil, ev araç gereçleri, kitap ve aksesuarlar yer alıyor.

Çarşının organizasyon sorumlusu Rabia Coşkuner, Gazze halkının zor sürecinde yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Çarşıdaki ürünleri çeşitli firmaların bağışladığını belirten Coşkuner, "Onlar gönüllerinden bizlere fazlaca ürünler bağışladılar. Hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Bu, makul fiyatlarla bayram öncesi halkımızın uygun fiyatlarla hem ihtiyaçlarını karşılayabileceği hem de aldığı ürünün her kuruşunu Gazze'ye gönderebileceği bir hayır organizasyonu. Bir sonraki adımımızda farklı bir çalışmayla yine Gazze halkının yanında olacağız." diye konuştu.

Çarşıda alışveriş yapan Özlem Sevinç, Gazze halkına bir nebze de olsa yardım etmek amacıyla birkaç ürün aldığını söyledi.

Medipol Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü doktora öğrencisi Filistinli Bassam Yunus ise Gazze halkının buna çok ihtiyacı olduğunu belirterek, organizasyondan memnun olduğunu ifade etti.

Hayır çarşısı, bugün saat 21.00'e kadar açık kalacak.