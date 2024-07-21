Kadifekaleli Çocuklar Efsane Dinozorlar Gösterisi Ile Eğlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kadifekale Toplum Dayanışma Merkezi, çocukları yaz tatilinde renkli etkinliklerle buluşturarak onları mutlu ediyor. Bu kapsamda, 24 çocuk "Efsane Dinozorlar" gösterisine katıldı.

Dinozorların dünyasına yolculuk

Kadifekaleli çocuklar ve aileleri, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sergilenen "Efsane Dinozorlar" gösterisinde 252 milyon yıl önce başlayan ve 66 milyon yıl önce sona eren mezozoik döneme eğlenceli bir yolculuk yaptı. Canlı dinozor kuklaları, görsel efektler ve canlı performanslarla renklendirilen gösteri, çocukların büyük beğenisini topladı. Çocuklar, dinozorların dünyasını keşfederken doyasıya eğlendiler.

Çocuklara keyifli etkinlikler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kadifekale Toplum Dayanışma Merkezi’nde görevli sosyolog Elif Gökçen, etkinlik hakkında şunları söyledi: “Merkezimize kayıtlı 14 yetişkin ve 24 çocuğumuzla ‘Efsane Dinozorlar’ gösterisini seyrettik. Amacımız çocuklarımızın yaz tatilini en güzel şekilde geçirmesi ve sosyalleşmesi. Çok keyifli bir gün geçirdiler. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Çocuklarımızın yüzünün gülmesi bizleri de çok mutlu ediyor.”