İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy ve Maltepe ilçelerinin tam sınırında konumlanan Bostancı Metro İstasyonu çevre düzenlemesi, Çamaşırcıdere Yaşam Vadisi 1. Etap ve Ediz Hun Kaktüs Evi’nin toplu açılışlarını; Türk Sineması’nın unutulmaz jönü Ediz Hun, 3 CHP Parti Meclisi üyesi ve 7 ilçe belediye başkanıyla birlikte gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy ve Maltepe ilçelerinin tam sınırında konumlanan Bostancı Metro İstasyonu çevre düzenlemesi, Çamaşırcıdere Yaşam Vadisi 1. Etap ve Ediz Hun Kaktüs Evi’nin toplu açılışlarını gerçekleştirdi. Amaçlarının güzel, yaşanabilir, yeşil ve yaşam kalitesi yüksek bir şehir var etmek olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “2019’da neyi söylediysek, aslında bugün de aynı şeyi söylüyoruz. ‘Bu kadim, bu güzel kenti ranta, betona teslim etmeyeceğiz. Ve bu şehre, milyonlarca metrekare yeşil alanı hep birlikte kazandıracağız’ demiştik. Hala aynı sözümüzü yerine getirmekte yola devam ediyoruz. Çevreyi koruyan altyapıları yapacağız. Yenilenebilir enerji kaynaklarını en etkin şekilde kullanacağız. Şehrimizin sürdürülebilir, dayanıklı bir kent haline gelmesi için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

“VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTTUK”

Önceki 5 yıllık dönemlerinde, verdikleri sözleri tuttuklarının altını çizen İmamoğlu, “İstanbul'da ormanları, dere yataklarını imara asla sokmadan, orayı halka açan bir anlayışa taşıdık ve tam ne oldu biliyor musunuz? Sadece 5 yılda, 13 milyon 225 bin metrekare yeni, aktif, pırıl pırıl yeşil alanı sizlerin hizmetine kavuşturduk. Bu, çok değerli bir sonuçtur. Bu süreçte 5 tane kent ormanını açtığımız gibi, 15 tane Yaşam Vadisi sürecini başlattık. Ki bunun sayısını 21’e çıkaracağız. Ve inşallah İstanbul'da, çok değerli yaşam vadilerini hayatımızın en önemli yaşam alanı haline getireceğiz. Yaşam vadileri, bizim Yeşil İstanbul vizyonumuzda çok önemli bir yer tutuyor. Yaşam vadisi fikrimizin tohumları, 10 önce göreve başladığım bugünlerde, bu aylarda Beylikdüzü'nde başlamıştı. Şu anda 1,5 milyon metrekareyi aşan, muazzam bir yeşil alana dönüştü o Yaşam Vadisi. Şimdi bunun benzerini, İstanbul'un bütün dere yataklarında, özellikle kuzeyden güneye, insanlarımızın kent içinde hem bir ulaşım alanına hem bir yaşam alanına dönüşen olağanüstü güzelliklerle dolu tasarım alanlarına dönüştürdük buraları.”

KAPALI OTOPARK DA 3 AY İÇİNDE AÇILACAK

“Bulunduğumuz bu bölgede hem Kadıköy hem Maltepe hem Ataşehir sınırlarını da içine alan ve yukarıya doğru devam eden bu vadiyi de yaşam alanına, yeşil alana dönüştürmenin başlangıcındayız” diyen İmamoğlu, “Burada 110 bin metrekarelik Çamaşırcıdere Yaşam Vadisi’nin bir nevi ikinci etabını açmanın keyfini yaşıyoruz. Yeşil alan, basketbol, fitness sahaları, çocuk oyun etkinlik alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve aynı zamanda burada her yaştan vatandaşımızın spor yapacağı, ailesiyle birlikte doya doya vakit geçireceği bir alana dönüştürdük burayı” bilgilerini paylaştı. İmamoğlu, Bostancı Metro İstasyonu’nun altında inşa ettikleri, 854 otomobil ve 252 motosiklet kapasiteli kapalı otoparkında 3 ay sonra hizmete gireceğinin müjdesini verdi.

Başkan İmamoğlu, konuşmasının bu noktasında, Türk Sineması’nın unutulmaz jönü Hun’u yanına davet etti. Adını taşıyan Kaktüs Müzesi’nin yapımında emeği geçen herkese teşekkürlerini sunan Hun, evinde biriktirdiği bitkilerin müzeye dönüşme sürecini anlattı.