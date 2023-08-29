Olay, 20.00 sıralarında Merdivenköy Mahallesi, Mandıra Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Müzellef M. ile Muhammet Sefa P. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Müzellef M. üzerinde bulunan bıçakla Muhammet Sefa P.'yi yaraladı. Bıçaklanan Muhammet Sefa P. yaralı halde cadde üzerinde bulunan evine giderek silah alıp olay yerine geldi. Muhammet Sefa P., Müzellef M.'ye kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.