Olay, saat 21.40 sıralarında Caddebostan Mahallesi, Caddebostan Pasajı Sokak’ta meydana geldi. Restoranın içindeki müşteriler yemek yedikleri sırada, asma tavan aniden büyük bir gürültüyle çöktü.

Çökme sonucu bir kişi yaralandı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde incelemeler devam ederken, çöken tavanın neden olduğu hasarın boyutu belirlenmeye çalışılıyor. Restoranın yetkilileri ve olayın görgü tanıkları ifadesi alınmak üzere polis tarafından bilgilendirildi. Restorandaki diğer müşteriler ise tahliye edilerek güvenli bir alana yönlendirildi.

Olayın meydana geldiği restoran, asma tavanın çökmenin ardından geçici olarak kapatıldı. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için gerekli kontrollerin yapılacağını ve güvenlik önlemlerinin artırılacağını belirtti.

Yaralanan kişinin sağlık durumuyla ilgili hastaneden gelecek açıklama beklenirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.