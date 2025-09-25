Nevşehir’in Avanos ilçesinde, Kızılırmak’ta bulunan kadın cesedi polisi alarma geçirdi. Hatice S. (51) olduğu belirlenen kadının cansız bedeni, otopsi için Avanos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kızılırmak'ta ceset bulundu

Nevşehir'in Avanos ilçesi çevreyolu üzerinde bulunan Kızılırmak’ın kenarında yürüyen vatandaşlar, suda hareketsiz bir kişi fark etti. Olayın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Botla suya giren ekipler, hareketsiz kişiyi kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede, cansız bedeni bulunan kişinin Hatice S. olduğu belirlendi. Hatice S.’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Otopsi için morga kaldırıldı

Kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Avanos Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Polis, kadının ölümüne neyin sebep olduğu konusunda detaylı bir araştırma yapacak.