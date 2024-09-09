Mersin’de, 3 Ağustos 2024 tarihinde Pınar Bayrak’ın dini nikahlı eşi tarafından darp edilerek öldürülmesi üzerine geniş çaplı bir protesto gerçekleştirildi. Mersin Kadın Platformu üyeleri, Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi’nde yaşanan trajik olayı kınayarak adliye önünde toplandı.

Olayın karanlık ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, Pınar Bayrak, 3 çocuk annesi olarak dini nikahlı eşi Z.E. tarafından şiddet gördü. Çiftlikköy Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde yaşanan şiddet olayının ardından Z.E., Bayrak’ı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü, ancak Bayrak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Z.E. gözaltına alındı ve 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutukluluk hali devam ederken, davanın ara karar duruşması yapıldı.

Kadın Platformu’ndan sert açıklamalar

Duruşma esnasında adliye önünde toplanan Mersin Kadın Platformu üyeleri, kadın cinayetlerine karşı tepkilerini dile getirdi. Platform adına açıklama yapan Fatoş Sarıkaya, Pınar Bayrak’ın evliliği boyunca sürekli olarak şiddete maruz kaldığını belirtti. Sarıkaya, Bayrak’ın tehditler nedeniyle ailesinin yanına dönmek zorunda kaldığını ve şiddetin sonunda ölümle sonuçlandığını iddia etti. "Ödül gibi iyi hal indirimlerinden cesaret alan bir erkek, tehditlerle Pınar’ı hapsederek katletti. Suçlular cinayeti örtbas etmeye çalıştı" diyen Sarıkaya, adalet arayışında olduklarını ifade etti.

Aileden üzücü açıklamalar

Hayatını kaybeden Pınar Bayrak’ın amcası Yusuf Bayrak ise olayın bir aile meclisi kararıyla gerçekleştiğini öne sürdü. Yusuf Bayrak, Z.E.’ye yardım eden kişilerin hala serbest olduğunu ve kendisinin de tehditler aldığını belirtti. "Belki buradan çıktıktan sonra ben de ölebilirim. Pınar Bayrak tüm Türkiye’nin kızıdır, bütün Türkiye’nin sahip çıkmasını istiyorum" diyerek adalet çağrısında bulundu.