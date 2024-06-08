Kadın cinayetinde emsal karar çıktı. İçişleri Bakanlığı'nın ihmali nedeniyle Hülya Şellavcı Yeğin'in öldürülmesine ilişkin davada, mahkeme emsal bir karara imza attı. İçişleri Bakanlığı'nı 'koruyamadın' diyerek kusurlu bulan mahkeme, 2,5 milyon TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi, Hülya Şellavcı Yeğin'in boşanma sürecindeki trajik ölümüne ilişkin açılan davada, idarece yaşam hakkının korunmadığı ve kusurlu davranıldığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'nı kusurlu buldu. Kararın ardından Bakanlık, 2 milyon 500 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Defalarca Tehdit Edildiği Ortaya Çıktı

Olayın detaylarına bakıldığında, 22 Ekim 2022'de Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde, boşanma aşamasındaki Hülya Şellavcı Yeğin'in, kolluk kuvvetlerine ve ilgili mercilere yaptığı başvurulara rağmen korunamadığı ve öldürüldüğü belirlendi. Şellavcı Yeğin'in ölümüyle ilgili olarak Kaffar Yeğin hakkında açılan davada ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, çeşitli suçlamalardan toplamda 5 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Şellavcı Yeğin'in ölümüyle ilgili olarak ailesi, İçişleri Bakanlığı'na karşı hizmet kusuru davası açtı. Avukatları, kadının defalarca kolluk kuvvetlerine ve ilgili mercilere başvurduğunu ancak gerekli önlemlerin alınmadığını belirterek, 2,5 milyon TL manevi tazminat talep etti. Ancak Bakanlık, mahkemede tüm işlemlerin eksiksiz ve savcının talimatları doğrultusunda yerine getirildiğini savunarak davanın reddini talep etti.

Kararın Yankıları: Haksızlık Tazmin Edilmeli

Şellavcı Yeğin'in ailesinin avukatı, kararın haksızlığın tazmin edilmesi adına önemli bir adım olduğunu belirtirken, tazminatın devlet hazinesinden değil, ihmali olan görevlilerden tahsil edilmesi gerektiğini vurguladı.