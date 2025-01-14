2018’de hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması (KADES), şiddet mağduru kadınların hayatında büyük bir fark yaratıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün geliştirdiği uygulama sayesinde, tek bir tuşla en yakın kolluk kuvvetleri olay yerine sevk ediliyor. Bugüne kadar 7 milyon 830 bin kadın tarafından indirilen uygulama üzerinden, toplamda 1 milyon 480 bin ihbar alındı ve 920 bin asıllı ihbara müdahale edildi.

Asılsız ihbarlar hayati önem taşıyor

Komiser Yardımcısı Vesile Kaplan, vatandaşlara asılsız ihbar yapmama çağrısında bulundu. Kaplan, "Bir şiddet mağduru kişinin yardım almasını engellemeyelim. Ekiplerimiz her ihbara aynı hassasiyetle yaklaşıyor" dedi.

Tüm kadınlara öneriliyor

Kaplan, “Hiçbir kadın KADES’e ihtiyaç duymasın isteriz, ancak şiddet bazen beklenmedik bir anda, umulmadık bir kişiden gelebiliyor. Bu yüzden her kadın uygulamayı telefonuna indirmeli. Şiddete uğrayan bir yakınınıza veya tanımadığınız birine dahi yardım edebilirsiniz,” diyerek KADES’in önemini vurguladı.

Engelliler için geliştirilmiş özellikler

Uygulama, 11 dile çevrilerek geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı. İşitme engelliler için özel bir buton eklenerek, bu bireylerin ihbar süreçlerinde daha etkin olmaları sağlandı. Ayrıca, uygulama sürekli olarak güncellenerek daha işlevsel bir hale getiriliyor.