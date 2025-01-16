Ankara’da antrenörlük yaptıktan sonra memleketine dönen 40 yaşındaki Gül Asiye Taş Ergün, Gümüşhane’nin kent merkezinde bir çay ocağını devralarak yeni bir hayata başladı. Kadınların her alanda başarılı olabileceğini göstermeyi amaçlayan Ergün, işine getirdiği yeniliklerle müşterilerden ve esnaflardan tam not aldı.

"Çay isteme şekilleri bile değişti"

Erkek müşterilerin başlangıçta şaşkınlık yaşadığını belirten Ergün, zamanla bu durumun yerini alışkanlığa bıraktığını söyledi. “Artık çay isteme şekilleri bile değişti. Rica ediyor, hesap öderken teşekkür ederek çıkıyorlar,” diyen Ergün, kadınların iş hayatında karşılaştığı zorlukları başarıyla aştığını vurguladı.

“Kadın isterse başarır”

“Kadın isterse başarır” diyen Ergün, kadınların toplumdaki yerinin daha da güçlenmesi gerektiğini savunuyor. Çaycılık işine yenilik katan Ergün, köy kültürüne uygun olarak müşterilerine ev yapımı turşu, çökelek, patates haşlama ve kalburabastı gibi ikramlar sunuyor. Bu lezzetler, kısa sürede müşterilerin beğenisini kazandı.

Müşterilerden destek

Müşterilerden Menderes Aşkın, “Bir kadının çay ocağı işletmesi bizi şaşırttı ama aynı zamanda gururlandırdı. Artık kapıdan girerken bile davranışlarımız değişti. Bu tür girişimcilerin artmasını dileriz,” ifadeleriyle desteklerini dile getirdi.



“Kadın isterse başarır” diyen Ergün, kadınların toplumdaki yerinin daha da güçlenmesi gerektiğini savunuyor.