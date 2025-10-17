Kadın Eliyle Tertemiz Bozdoğan!

Bozdoğan Belediyesi’nden Yol Kenarlarında Temizlik Çalışması

Bozdoğan Belediyesi, ilçe genelinde çevre temizliğini ön planda tutarak cadde ve sokaklarda kapsamlı temizlik çalışmaları yürütüyor.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadın çalışanlar, karayolu ve anayol kenarlarında biriken çöpleri toplayarak çevre temizliği gerçekleştirdi.

Kadın emekçilerin özverili çalışmaları sayesinde Bozdoğan’ın giriş ve çıkış noktaları daha düzenli ve temiz bir görünüme kavuştu.

Temizlik çalışmalarını yakından takip eden Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, yaptığı açıklamada kadın çalışanlara teşekkür ederek şunları söyledi:

“Bozdoğan’ımızın temizliği için gece gündüz demeden çalışan kadın emekçilerimize teşekkür ediyorum. Onların gayretiyle hem ilçemiz güzelleşiyor hem de kadın istihdamı konusunda örnek bir duruş sergiliyoruz. Kadın eli değen her yer güzelleşir.”

Belediye ekiplerinin çevre temizliği çalışmalarına ilçe genelinde düzenli olarak devam edeceği belirtildi.