İzmir Özel Sağlık Hastanesi'nin önde gelen isimlerinden biri olan ve Kadın Hastalıkları ile Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi alanında uzmanlaşmış olan Doç. Dr. Hakan Yetimalar, kadın sağlığı ve kanserlerle ilgili önemli bir mesajı paylaştı.

Kadın Sağlığının Önemi: Sürekli İzlem ve Erken Tanı

Yetimalar, kadınların hayatlarının her aşamasında jinekolojik sağlık açısından izlenmesi gerektiğini vurguladı. Bu sürecin içerisinde menopoz dönemi, miyomlar, adet düzensizlikleri, kemik erimesi, doğum kontrol yöntemleri gibi konuların düzenli olarak gözlemlenmesinin ve erken teşhisin büyük önem taşıdığını belirtti.

Acil Hareket: Gecikmeden Uzman Görüşü Alın

Kadınların herhangi bir jinekolojik sorun yaşadıklarında, vakit kaybetmeden uzman bir hekime başvurmalarının önemine dikkat çeken Yetimalar, erken tedavinin hayat kurtarıcı olabileceğini vurguladı. Bu noktada, kadınların kendi vücutlarını tanımaları ve herhangi bir anormallik durumunda hızlı bir şekilde harekete geçmeleri gerektiğini ifade etti.

Önleyici Müdahale: Düzenli Sağlık Kontrolleri

Doç. Dr. Yetimalar, herhangi bir belirti olmasa bile düzenli jinekolojik muayenelerin önemini vurguladı. Özellikle rahim ağzı kanseri gibi sık görülen hastalıklarda erken teşhisin önemine değindi ve bu konuda yapılan taramaların hayati önem taşıdığını söyledi.

HPV Aşısı: Koruyucu Kalkan

HPV aşısının kansere karşı etkili bir koruyucu önlem olduğunu vurgulayan Yetimalar, aşının genç yaşlarda yapılmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, aşının etkili olduğu yaş aralığını ve Türkiye'deki uygulama durumunu da detaylı olarak açıkladı.

Risk Faktörlerinden Uzak Durun: Sağlıklı Yaşam Tarzı Önemli

Son olarak, risk faktörlerinden uzak durmanın ve sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemenin önemine değinen Yetimalar, kadınları kanser riskini azaltmak için düzenli egzersiz yapmaya, sağlıklı beslenmeye ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmaya teşvik etti.