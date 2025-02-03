Özel bir düğün salonunda yapılan kongreye İl Başkanı Himmet Yaşar, Milletvekili Fahrettin Tuğrul, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Ayşe Lütfiye Poçanoğlu, önceki dönem il başkanları, meclis üyeleri ve teşkilat mensupları katıldı.

‘Canla, Başla, İlk Günkü Heyecanla’ sloganı ile yola çıkılan kongrede güven tazeleyen Hilal Sabancı yaptığı konuşmada "İlk günkü heyecanla çıktığımız bu yolda durmadan koşturacağız ve halkımızla her zamankinden daha fazla kucaklaşacağız. yenilenen kadromuz ile daha çevik bir dirayetle Liderimiz sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde halkımıza hizmete devam edeceğiz’’ dedi.