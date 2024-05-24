DTO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik, kadın liderler ve girişimcilerden büyük ilgi gördü.

DTO Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen Kartay, etkinlikte yaptığı konuşmada, kadının toplumsal hayattaki ve iş dünyasındaki önemine dikkat çekti. Kartay, “Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, dünyadaki her şey kadının eseridir! Denizli'de iş hayatında yer alan girişimci kadınlarımızın ve çalışan kadınlarımızın oranı Türkiye ortalamasının üzerindedir. Ancak bu yeterli değil. DTO yönetim kurulunda yer alan ikinci kadın üye ve başkan yardımcısıyım. Hedefimiz, yönetim kurulumuzun yüzde 50'sini kadınların oluşturduğu bir gün görebilmektir” dedi.

"Hepimiz daha fazla sorumluluk almalıyız"

Kartay, kadınların iş dünyasında daha görünür olmaları gerektiğini vurgulayarak, “Denizli Ticaret Odası’nda kayıtlı 2 bin 800 kadın girişimcimiz var. Ancak şirketlerin yönetim kurullarında, komitelerinde ve komisyonlarında kadınların adı yok. Kadınlar çalışıyor ama karar mekanizmalarında yer almıyorlar. Hepimiz daha fazla sorumluluk almalı ve bu şekilde ilerlemeliyiz” ifadelerini kullandı.

TSKF Başkanı Betül Elmasoğlu, dünya ve Türkiye'deki toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekerek, “Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre Türkiye, 146 ülke arasında 129'uncu sırada. Bu tablo, kadınların istihdama, siyasete ve karar alma mekanizmalarına katılımlarının düşük kalmasından kaynaklanıyor. Kadınların özgürce var olabilmesi, ülkelerin sürdürülebilir kalkınması için elzemdir. Toplumsal cinsiyet kalıplarının aşılması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, kadın liderlerin toplumu mutlu etmedeki önemine değindi. Çelik, “Kadını mutlu ettiğinizde aile ve toplum da mutlu olur. Bölgelerimizde pozitif ayrımcılık yaparak kadınları ve dolayısıyla toplumu mutlu etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

"Kadının olduğu yerde zarafet ve iletişim olur"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ise kadınların ekonomik özgürlüğünün önemini vurgulayarak, “Kadının bağımsız olabilmesi için ekonomik özgürlüğünün olması gerekiyor. Kadın yöneticiler olarak, kadınlarımıza ve kızlarımıza örnek oluyoruz. Kadının olduğu yerde zarafet ve iletişim olur. Bu yüzden siyasi partilerde ve çalışma hayatında daha fazla kadının olması gerekiyor” dedi.

Etkinlikte, ManPowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, iş hayatındaki tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Narlı, kadınların katma değeri yüksek işlerde yer almasının toplumun hızlı gelişmesinde önemli bir etken olduğunu belirterek, sivil toplum kuruluşları ile kurum ve kuruluşların iş birliğinin önemini vurguladı. Narlı, kendilerine bu imkânı sundukları için DTO'ya teşekkür etti.