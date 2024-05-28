İSTANBUL (AA) - Mobilitenin kadın liderleri, sürdürülebilirlik yolunda vizyon ve tecrübelerini paylaşmak üzere Voltify ve Filo Broker ev sahipliğinde Çırağan Sarayı'nda buluştu.

Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektörü ile filo yönetiminde teknolojik gelişmelerin gerçekleşmesiyle, elektrikli araçlar hızla yaygınlaşıyor.



Bu durum, dönüşümün eşiğindeki kurumsal filolar için sürdürülebilirlik, verimlilik ve stratejik planlama gibi konuların odağa yerleşmesine sebep oluyor. Bu değişimle kadınlar, filo yönetiminde her zamankinden daha etkin rol alıyor.

Voltify ve Filo Broker ev sahipliğinde Çırağan Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte kadın liderler, kurumsal filo yönetiminde elektrifikasyon ile gelen yenilikçi yaklaşımlar, sürdürülebilirlik stratejilerinin artan önemi gibi konuları görüşmek üzere bir araya geldi. Etkinlikte, "Filo yönetimi, erkek işidir." algısı da masaya yatırıldı.

- "Kadınların katkısı, sektördeki ezberleri kıracak"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Filo Broker Kurucu Ortağı Okşan Öztürk, 20 yıldır erkek egemen kiralama sektörü içinde bulunduğunu belirterek, "Otomotiv ve otomotivi merkezine alan sektörlerde henüz ezberler tam anlamıyla kırılamadı. Birçok insan hala bu sektörlerin erkekler için uygun olduğunu düşünebiliyor. Oysa filo yönetimi, verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı stratejik planlama gerektirir. Analitik düşünce, müzakere yetkinliği, planlama gibi konularda kadınların katkısı, sektördeki ezberleri kırarak önemli bir dönüşüm sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, sektörde kaldıkları uzun yıllar içinde binden fazla sözleşme yönettiklerini, filolarda stratejik dönüşüm sağlamak için finansal strateji ve model incelemesi, maliyet analizi ve optimizasyon gibi kritik alanlarda detaylı çalışmalar yaptıklarını, kullanıcı segmentasyonu ve profil analizi, maliyet kontrolü ve verimli kaynak yönetimi, yakıt verimliliği, teşvik analizleri ve çevresel duyarlılık konularında kapsamlı çözümler sunduklarını da belirtti.

Filo Broker'ın diğer kurucu ortağı Oytun Gül Malkoç ise şirketlerinin Kuantum Araştırma ile gerçekleştirdiği, "Filo Kiralama Pazarı Algı ve Memnuniyet Araştırması"nın sonuçlarına değindi.

Araştırmanın, filo yönetiminde operasyonel avantajların yanı sıra, sürdürülebilirlik ve çevre bilincinin de artan bir öneme sahip olduğunu ortaya koyduğunu kaydeden Malkoç, "Katılımcıların yüzde 66,3'ü filo yönetiminde elektrikli araçları yakından değerlendirdiklerini, bu araçların şirket imajına katkısının yüzde 53 oranında olumlu bulunduğunu belirtti. Bu tespit, şirketlerin çevre dostu çözümleri benimseme eğiliminde olduklarını ve filo yönetiminde yenilikçi yaklaşımları desteklediklerini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

- "Asıl gündemimiz sürdürülebilirlik için dönüşüm stratejileri"

Voltify Eş Kurucusu ve Pazarlama Direktörü Yasemin Ağırdır Aktan da mobilite sektöründe kadın liderlerin gittikçe daha çok önem kazanan rolünü ve bu alandaki stratejik dönüşümü vurguladı.



Kadın katkısının sektördeki yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere yön verdiğini kaydeden Aktan, "Arabaların mekanik ve teknik konularını artık daha az konuşuyoruz. Asıl gündemimiz sürdürülebilirlik için dönüşüm stratejileri. Bu stratejik dönüşüm süreci içerisinde kadın yöneticilerin planlama ve müzakere yetkinliklerinin çok daha ön planda olduğunu gözlemliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Verimli ve sürdürülebilir mobilite sağlama yolunda yeni gelişmelerin başında elektrikli araçların geldiğine işaret eden Aktan, dünyanın karbon sıfır hedefleri ve düzenlemelerine odaklandığını, Türkiye'nin karbon salımında karayolu ulaşımı payının yüzde 21 gibi ciddi bir oran olduğunu, bunun azaltılmadığı sürece çevresel zararın kontrol altına alınamayacağını ve pek çok ticari fırsatın kaçırılacağını bildirdi.

Global ölçekte 2024 yılı için 17 milyon elektrikli araç satışının öngörüldüğünü belirten Aktan, şunları kaydetti:

"Pazar hızla büyürken, şarj altyapısı, batarya teknolojileri ve şarj süresi ile ilgili sürekli iyileşme gözlemleniyor. Bu hızda gelişen bir pazarda, ikinci el değerinin belirsizliği de düşünüldüğünde satın almanın risk ve zahmeti kullanıcıları endişelendiriyor. Bu nedenle Voltify olarak kurum ve bireylere esnek şartlarda elektrikli araç kiralama hizmeti sunuyoruz. Ayrıca alanında öncü partnerlerimiz ile elektrifikasyon danışmanlığı, şarj kurulumu gibi çözümlerimizle tüm geçiş sürecini destekliyoruz."

Filo Broker'ın sunduğu stratejik danışmanlık hizmetleri ile büyük filoların verimliliği artırılırken, Voltify'ın elektrikli araç çözümleri, sektörde sürdürülebilir bir dönüşüm sağlıyor. Her iki firma da kadın liderlerin sektördeki önemi ve katkılarını vurguluyor. Kadınların stratejik planlama ve sürdürülebilirlik konularında sundukları yenilikçi çözümler, mobilite sektöründe önemli bir değişime işaret ediyor.