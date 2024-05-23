Bu proje kapsamında bugüne kadar 379 kadın üreticiye toplam 1137 kıl keçisi dağıtıldı. Projeden yararlanan kadın üreticiler, keçi sayısını artırarak aile bütçelerine önemli katkılarda bulunuyorlar.

Üretici Cansu Biçer: "Herkes Toprağına Sahip Çıkmalı"

Cansu Biçer, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Kıl Keçisi Projesi'nden yararlanan başarılı kadın üreticilerden biri. Tarih bölümü mezunu olan Biçer, dört yıl boyunca çeşitli resmi kurumlarda çalıştıktan sonra, toprağıyla ve üretimle ilgilenmenin kendisine daha büyük mutluluk verdiğini keşfetti. Cansu Biçer, proje hakkında şunları söyledi:

"Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kıl keçisi projesini duydum ve muhtarımızın da yardımlarıyla projeye katıldım. Keçilerimizi aldıktan sonra sürümüzü süt keçileriyle büyüttük. Başlangıçta yapabilir miyiz diye endişelerimiz vardı, fakat şimdi sütünü satarak ve keçi peyniri yaparak evimize katkı sağlıyorum. Üniversiteden mezun olduktan sonra dört yıl kurumlarda çalıştım. Kızım doğduktan sonra evimden uzaklaşmak istemedim. Bağ bahçe işleri derken kendimi keçi yetiştiriciliği içinde buldum ve bu işten çok hoşlandım. Yaklaşık dört yıldır bu işi yapıyorum. Keçiyle başladım, şimdi koyunlarım da var. Ayrıca, sosyal medya hesabım üzerinden bahçemde yetiştirdiğim diğer meyve ve sebzeleri de işleyip satıyorum. Yaptığım işten çok mutluyum ve paramı da kazanıyorum. Herkes sevdiği işi yapmalı ve varsa toprağına sahip çıkmalı."

Üretici Demet Telli: "Keçi Yetiştiriciliği ile Aile Bütçemize Katkı Sağlıyoruz"

Kavaklıdere ilçesinde yaşayan Demet Telli, 2020 yılında Kıl Keçisi Projesi'nden yararlanarak üç keçi aldı. Bugün, çiftliğinde keçi sayısını 20’ye çıkaran Telli, keçi yetiştiriciliği sayesinde aile bütçesine önemli katkılar sağlıyor. Telli, çocuklarıyla birlikte bu işten büyük keyif aldığını belirtti.