Mert Ozan Düz yapımcılığında çekilen ve Mert Yapım Medya çatısı altında hazırlanan “AMİR” isimli korku filmi, 16 Ağustos'ta vizyona girmeye hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda son dönemin başarılı ismi Anastasiya Budakva'nın oturduğu film, genç yetenek Hunde Sude Alınca’yı da sinemaseverlerle buluşturuyor.

Korku filmlerinde başarısıyla tanınan yönetmen Anastasiya Budakva, bu yeni projesiyle sinema dünyasındaki iddiasını sürdürüyor. Yönetmen Budakva, "AMİR" filmiyle sadece izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmayı değil, aynı zamanda yeni yüzleri sinemaya kazandırmayı da hedeflediğini belirtti. Bu bağlamda genç oyuncu Hunde Sude Alınca’ya dikkat çeken Budakva, yetenekli ismin hem yapımcıların hem de izleyicilerin ilgisini çekeceğini düşündüğünü ifade etti.

Sakarya Üniversitesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü son sınıf öğrencisi olan Hunde Sude Alınca, tamamen tesadüfi bir şekilde Anastasiya Budakva ile tanışarak bu projeye dahil olma şansı yakaladığını anlattı. Alınca, "İlk oyunculuk deneyimimde Anastasiya hanımla çalışmak bana büyük bir güven verdi. Set ortamında bir kadın lider görmek, benim için ilham vericiydi," dedi. Yönetmen Budakva’nın sadece teknik bilgisi ve profesyonelliğiyle değil, aynı zamanda karakteri ve iletişimiyle de tüm ekibi etkilediğini dile getiren Alınca, “Anastasiya Hanım, rehberliğiyle hem set ortamında hem de kişisel gelişimimde büyük bir rol oynadı. Onunla çalışmak, kariyerimdeki yolumu açtı” diye ekledi.

Anastasiya Budakva’nın yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu da yazdığı “AMİR” filmi, oyuncu kadrosunda Hunde Sude Alınca, Emirhan Parlak, Pelin Yılmaz, Yusuf Ali Ayhan, Buse Karademir ve Kuzey Kaya gibi isimleri barındırıyor. Gerilim ve korku dolu sahneleriyle dikkat çeken film, gişe yarışına katılmaya hazır.