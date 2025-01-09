2024 yılı, Türkiye’de kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin endişe verici boyutlara ulaştığı bir yıl olarak tarihe geçti. Resmi verilere göre, yalnızca 2024'te 394 kadın cinayeti ve 258 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Bu korkunç tablo, kadına yönelik şiddetle mücadelenin her alanda daha da güçlü bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini gözler önüne seriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlı bir duruş sergileyerek somut adımlar atıyor. Belediye, açıklamaların ötesinde, kadınların yaşam haklarını savunmak adına ciddi çalışmalar yapmaya devam ediyor.

İlknur Çetin davasına müdahillik talebi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadelede örnek teşkil edecek bir adım atarak, geçtiğimiz Nisan ayında Muğla’da öldürülen İlknur Çetin’in davasına müdahillik talebinde bulundu. Bu talep, belediyenin kadın cinayetlerine karşı duyduğu hassasiyetin bir göstergesi olarak büyük önem taşıyor. Belediye, bu davayla kadın cinayetlerinin adaletli bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak ve cezasızlık politikalarını engellemek adına güçlü bir mesaj verdi.

Ancak mahkeme, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin müdahillik talebini reddetti. Buna rağmen belediye, kararın ardından itiraz ederek bu konuda kararlılığını sürdüreceğini belirtti. İlknur Çetin davasının ilk duruşması ise 8 Ocak 2025’te Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi, böylece kadın cinayetlerine ilişkin bir davaya müdahillik talebinde bulunan ilk belediye olarak tarih yazdı.

Kadın hakları için somut çalışmalar

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadelede sadece hukuki alanda değil, sosyal hizmetlerde de önemli adımlar atıyor. Şiddet, taciz ve mobbing gibi olgulara karşı taviz vermemek adına "Şiddet Tutum Belgesi"ni imzalayarak, içindeki kurumların şiddetle mücadeleye dair kararlılığını resmen ortaya koydu. Ayrıca, Muğla’daki ilk kadın sığınma evini açan belediye, iki ilçede daha sığınma evi açılması için çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Bunun yanı sıra, Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadın hakları alanında daha fazla kurum ve sivil toplum kuruluşuyla iş birliği yapmak amacıyla geniş katılımlı bir çalıştay düzenledi. Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartnamesi’ni imzalayarak, yerel eşitlik eylem planının hazırlıklarına da başladı.

"Şiddetsiz ve özgürlükçü bir Muğla" hedefi

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca hukuki değil toplumsal bir mesele olduğuna inanan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Her yıl hayatını kaybeden yüzlerce kadın, istatistikten ibaret olmamalı, her birinin yaşama hakkı için adımlar atılmalı" dedi. Başkan Gürün, kadınların hak mücadelesine sadece destek olmanın yeterli olmadığını, onların savunucusu olacaklarını ve eşit, şiddetsiz bir toplum için mücadele edeceklerini vurguladı.