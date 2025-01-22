Konak Belediyesi ve Cevdet İnci Eğitim Vakfı iş birliğiyle düzenlenen ücretsiz CNC Operatörlüğü kursu, Konaklı kadınları iş gücüne kazandıracak önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Erkek mesleği olarak bilinen CNC operatörlüğü alanında eğitim alacak 14 kadın, bu mesleği öğrenerek hem istihdama katılacak hem de toplumsal tabuları yıkacak.

Konak'ta kadınların gücü artıyor

Konak Belediyesi ve Cevdet İnci Eğitim Vakfı'nın birlikte düzenlediği "Hem İşte Hem Eğitimde Programı" (HİHE) kapsamında, CNC operatörlüğü eğitimi için başvurular tamamlandı. Konak’ta ikamet eden 18-30 yaş arasındaki 14 kadın, bu önemli eğitimi almaya hak kazandı. Konak İş Eğitim Merkezi'nde 25 Ocak'tan itibaren başlayacak olan kurs, kadınların iş gücüne katılımını artırmayı hedefliyor.

Başkan Mutlu’dan kadın gücüne destek

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, eğitim programına katılacak kadınları kutlayarak, "Kadınlar, istihdamın her alanında var olabilir" mesajını verdi. Mutlu, Konak'ta kadının gücünü daha da artırmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu kurs, kadınların iş dünyasında güçlü bir yer edinmelerini sağlayacak. Eğitime katılmaya hak kazanan kursiyerlerimizin başarılı olacağına inancımız tam" dedi.

Kadınlara yönelik tam donanımlı eğitim

Konak Belediyesi Toros Sosyal Tesisi'nde gerçekleşecek CNC operatörlüğü kursu, 12 hafta sürecek. Katılımcılar, CNC makinelerinin programlanması ve üretim süreçlerinde kullanım gibi teknik eğitimlerin yanı sıra, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, dijital okuryazarlık gibi sosyal beceri eğitimleri de alacak. Eğitimlerin sonunda, kursiyerlere Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) belgesi verilecek. Ayrıca, kursiyerlerin sınav ücretleri de ücretsiz olarak karşılanacak.

Kadınların geleceği için önemli bir adım

CNC operatörlüğü, teknolojik ve endüstriyel alanda önemli bir meslek olma özelliği taşıyor. Konaklı kadınlar, bu alanda alacakları eğitimle, sektördeki erkek egemenliğini kırarak güçlü bir yer edinmeye hazırlanıyor. Konak Belediyesi ve Cevdet İnci Eğitim Vakfı'nın bu işbirliği, kadınların iş gücüne katılımını artırarak, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli bir adım atılmasını sağlıyor.