BURCU YANAR/ÖZEL HABER

Mor Dayanışma Türkiye Meclis Üyesi Berfin Tozlu, kadınların içinde bulunduğu sistemde nefes alamadığını söyleyerek tüm kadınları dernek çatısı altında birleşmeye ve erkek egemen sisteme karşı güçlü bir duruş sergilemeye davet etti.

Birlikte nefes alabilmek için çağrı yapan Berfin Tozlu, kadınların kadın olmaktan kaynaklanan yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. Tozlu, “Biz kadınlar olarak hayatın her yerinde şiddete, istismara ve mobbinge maruz kalıyoruz. Eşit işe eşit ücret alamıyoruz. Tam olarak bunların karşısında mücadele ediyoruz” diye konuştu.

Konferansın eş zamanlı olarak pek çok ilde gerçekleşeceğini de söyleyen Tozlu, “Mor Dayanışma Derneği iki yılda bir genel konferanslarını yapıyor. Bu konferansın şiarı ‘Yalnız değil, birlikte güçlüyüz’ temasıyla gerçekleşecek. Belli eşikleri aşmamızla birlikte bu sene Ege, Marmara ve Güney olarak üç bölgede eş zamanlı olarak bu konferans gerçekleştirilecek” dedi.

Tüm kadınları dayanışmaya davet ediyorum

İçinde bulunduğumuz erkek egemen sistem içinden çıkışın örgütlenme ile mümkün olduğunu aktaran Tozlu, “Birlikte olmak mücadelemizi büyütmenin tek yoludur. Bundan önce İstanbul Sözleşmesi’ne saldıranlar şimdi de 6284 yasasının kapsamını değiştirmeye çalışıyor. Medeni kanuna karşı da büyük bir saldırı var. Her gün bir şiddet haberine uyanıyoruz. Ancak yan yana durursak daha güçlü olabiliriz. Bu sebeple tüm kadınları 26 Mayıs Pazar günü saat 13.30’da dayanışmaya davet ediyorum” açıklamasında bulundu.

Pek çok kişinin yanlış anladığı ve tartışmalara sebep olan feminizm konusuna da değinen Tozlu, “Feminizmin içinde birden fazla bakış açışı var. Biz sosyalist feminist bir çizgide duruyoruz. Aslında sistemle barışık değiliz. Eril bir dünya içinde yaşıyoruz. Burada sorun erkekler değil, onların zihniyetinde aslında. Biz de bunun karşısında örgütleniyoruz. Feminizm sadece bir hak arayışı değildir. Kadının özgürleşme mücadelesidir” dedi.