Kadın istihdamına yönelik eğitim ve atölyeler düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Meslek Fabrikası iş birliği ile hayata geçirdiği bu proje ile kadınların dikişle ilgili temel bilgiler alarak mesleğe adım atmasını hedefliyor.

Kadınların yaz dönemini verimli geçirmek ve yeni bir beceri kazanmak isteyenler için düzenlenecek olan 8 haftalık eğitim programı, 3 Temmuz’da başlayacak ve 23 Ağustos’ta sona erecek. Kurs, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 09.30-14.30 saatleri arasında Karşıyaka Örnekköy’de bulunan yerleşkede gerçekleştirilecek. Dikiş kursuna katılmak isteyen kadınlar, 232 293 33 72 numaralı telefondan başvuruda bulunabiliyor.