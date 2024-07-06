İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü ve Meslek Fabrikası iş birliği ile düzenlenen Mor Makas Dikiş Kursu, kadınlara yeni beceriler kazandırmak ve ekonomik özgürlüklerini elde etmeleri için kapılarını açtı. İzmirli kadınlar, kursa katılarak hem öğreniyor hem de üretmenin keyfini çıkarıyor.

Kurs hangi günler ve saatlerde?

Örnekköy’de bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Anahtar Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi’nde gerçekleştirilen kurs, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 09.30-14.30 saatleri arasında düzenleniyor. Kadınlar, kalıp çıkarma, dikiş makinesini kullanma gibi temel dikiş bilgilerini öğrenerek kendi kıyafetlerini dikebiliyor ve ürettikleri ürünleri satma fırsatı yakalıyorlar.

Kadın odaklı çalışmalar devam ediyor

Anahtar Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi Sorumlusu Dilek Aksoy, kursun üçüncü kez düzenlendiğini belirterek, "Şimdiye kadar 270 kadına ulaştık. Bu dönem 25 kadın kursiyerimiz, 140 saat süren 8 haftalık eğitim alacak. Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü olarak kadın odaklı çalışmalar yürütüyoruz. Kursa gelen kadınlar, çocuklarını güvenle alt katımızda bulunan kreşimize emanet edebiliyor. Hizmetlerimizi kadınların ihtiyaçlarına göre düzenliyoruz" dedi.

Sertifikalı eğitim imkanı

Kursun sertifikalı olması, katılan kadınların tekstil atölyelerinde çalışma imkanı bulmasını sağlıyor. Dilek Aksoy, “Kadınlar dikiş dikmeyi çok seviyor. Kayıtlarımız üç günde doldu. Kursa gelen kadınlar kendilerine ve çocuklarına kıyafet dikmeye başlıyor. Ayrıca gelir elde etmek için gelenler de var. Sertifikalı kursumuz, kadınların iş hayatında yer almalarını kolaylaştırıyor" diye konuştu.

Kadınlar kurs hakkında ne düşünüyor?

Giyim Öğretmeni Serpil Çetin, 42 yıllık deneyimiyle kadınlara dikiş dikmeyi öğretmenin heyecanını yaşıyor. Çetin, "Burada kursiyerlerimize giyim üretiminde temel bilgiler veriyoruz. Kadınlar çok hevesli ve istekli çalışıyorlar" dedi.

En Genç Kursiyer Duygu Doğan, “Üniversite tercihlerimde psikoloji ve moda tasarımı arasında kaldım. Psikolojiyi seçtim ama modada aklım kaldı. Bu kursla dikiş dikmeyi ve ürünlerimi satmayı öğrenmek istiyorum” diye konuştu.

58 yaşındaki Gönül Erbeken, “Böyle bir kursa katılmayı çok istiyordum. Eşime ekonomik açıdan yardımcı olmak ve kafamı dağıtmak istiyordum. Öğretmenimiz dersleri çok güzel anlatıyor. Dikiş dikmek çok zevkliymiş. Şimdilik paça kıvırsam bile yeter. Galiba terzi olacağım” dedi.

60 yaşındaki Mukaddes Karasu, “İstanbul’dan İzmir’e taşındığımda arayış içine girdim. Mor Makas Dikiş Kursu’nu görünce kayıt oldum. Kurstan çok memnunum. Dikiş dikmeyi çok seviyorum ve bilgimi pekiştirmek istiyorum. İşimiz bitince arkadaşlarla dans edip eğleniyoruz” ifadelerini kullandı.