ANKARA (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzalanan protokolle, başta gençler ve kadınlar olmak üzere toplumun tüm kesimlerini kapsayacak finansal okuryazarlık eğitimleri düzenlemeyi hedeflediklerini belirterek, "Hane halkı, gençler, ev hanımları ve kadın girişimcilere bütçe yapabilme, riskleri yönetebilme, finansal plan yapabilme, finansal piyasaları anlayabilme, finansal kararlar verebilme, yetkinlikleri kazandırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile SPK arasında Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü, Bakanlıkta düzenlenen törenle imzanlandı.

Gönül, SPK öncülüğünde hazırlanan, finansal okuryazarlık seviyesinin artırılarak yaygınlaştırılmasını amaçlayan projenin önemli adımını tamamladıklarını söyledi.

"Finansal Okuryazarlık Platformu" ile güçlü finansal okuryazarlık seferberliği başlattıklarına dikkati çeken Gönül, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kurulumuz arasındaki protokol de bunun ilk adımını oluşturuyor. Platformumuzda, bütçe, bankacılık, kredi, yatırım, borsa ve kripto paralar olmak üzere 6 farklı kategoride 51 eğitsel video yer almaktadır. Platformla toplumun her kesiminden farklı hedef kitlelerine ulaşmayı ve farkındalık düzeylerini artırmayı amaçlamaktayız." diye konuştu.

- 3 farklı düzeyde katılım sertifikası verilecek

Gönül, finansal okuryazarlık platformunda belirlenen eğitimleri tamamlayanlara 3 farklı düzeyde katılım sertifikası verileceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile imzaladığımız protokolle, başta gençler ve kadınlar olmak üzere toplumun tüm kesimlerini kapsayacak, finansal okuryazarlık ve eğitici eğitimleri düzenlemeyi hedefliyoruz. Hane halkı, gençler, ev hanımları ve kadın girişimcilere bütçe yapabilme, riskleri yönetebilme, finansal plan yapabilme, finansal piyasaları anlayabilme, finansal kararlar verebilme, yetkinlikleri kazandırmayı amaçlıyoruz. Kısacası tasarruf edebilme ve bunları en optimal şekilde yönetebilme kapasitelerini artırmayı hedeflemekteyiz."

Kişilerin finansal piyasalara aktif katılım sağlayabilmesi ve sağlıklı yatırım kararları verebilmesinin, finansal okuryazarlık seviyesinin yüksekliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Gönül, tasarrufların, farkındalığı yüksek ve risk algısı hassas olan bireyler kanalıyla finansal piyasalara istikrarlı birer yatırım kaynağı olarak aktarılabileceğini söyledi.

Gönül, gençlerin tasarruf alışkanlığı kazanmaları ve bilinçli birer finansal tüketici olabilmelerinin, en önemli hedefleri arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

