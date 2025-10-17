Kadınlara askerlik zorunluluğu getirileceği iddiaları sosyal medyada gündem oldu. TBMM Dilekçe Komisyonu’na sunulan bir başvuruda, kadınların da erkeklerle eşit şekilde askerlik yapması önerildi.

TBMM’ye sunulan dilekçede “eşitlik ilkesi” vurgusu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu’na sunulan başvuruda, kadınların da tıpkı erkekler gibi zorunlu askerlik hizmetine tabi tutulması talep edildi. Dilekçede, Anayasa’da yer alan eşitlik ilkesi hatırlatılarak, yalnızca erkeklerin askerlik yapmasının “eşit yurttaşlık anlayışıyla çeliştiği” belirtildi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği gerekçesi

Başvuruda, kadınların askerlik hizmetine katılmasının toplumsal cinsiyet eşitliği açısından önemli bir adım olacağı ifade edildi. Öneri, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda geniş yankı buldu.

Kamuoyunda farklı görüşler

Kimi kullanıcılar öneriyi eşitlik ilkesi açısından desteklerken, bazıları uygulamanın pratikte zorlayıcı olacağını savundu. Sosyal medyada “kadınlar askere mi gidecek?” sorusu kısa sürede en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi.

Kadınlar şu anda gönüllü askerlik yapabiliyor

Türkiye’de mevcut askerlik sistemi yalnızca erkek vatandaşları kapsıyor. Kadınlar ise Türk Silahlı Kuvvetleri’nde subay veya astsubay olarak gönüllü görev yapabiliyor. Kadınlara yönelik zorunlu askerlik uygulaması ise mevcut yasalar kapsamında bulunmuyor.

Teklif henüz yasa değil

Kadınlara askerlik zorunluluğu teklifi, yalnızca bir vatandaş başvurusu olarak TBMM Dilekçe Komisyonu’na sunuldu. Komisyonun dilekçeyi incelemesinin ardından, konunun Meclis gündemine taşınıp taşınmayacağı netlik kazanacak.