DTO Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen Kartay, Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (TSKF) tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu.

"Kadınların İş Dünyasındaki Yeri Tartışılmaz"

DTO Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen Kartay, kadınların toplumsal ve ekonomik hayattaki kritik rollerine vurgu yaptı. Kartay, "Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, dünyadaki her şey kadının eseridir. Denizli'de kadınların iş hayatına katılım oranı Türkiye ortalamasının üzerinde. Türkiye genelinde yüzde 28 olan kadın istihdam oranı, Denizli’de yüzde 33’ün üzerinde. Ancak bu yeterli değil. 98 yıllık Denizli Ticaret Odası tarihinin yönetim kurulundaki ikinci kadın üyesiyim ve başkan yardımcısıyım. Hedefimiz, yönetim kurulumuzun yüzde 50’sini kadınların oluşturduğunu bir gün görebilmek" dedi.

"Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Karşı Mücadele Şart"

TSKF Başkanı Betül Elmasoğlu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekerek, Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu’nda Türkiye’nin 146 ülke arasında 129’uncu sırada olduğunu belirtti. Elmasoğlu, "Kadınların istihdama, siyasete ve karar alma mekanizmalarına katılımı düşük kalıyor. Ataerkil düzenin sonuçlarını yaşıyoruz. Kadınların özgürce var olabilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın anahtarıdır. Kadın ve erkek yan yana yürüyerek toplumsal cinsiyet kalıplarını aşmalıyız" diye konuştu.

"Kadın Mutlu Olduğunda, Toplum da Mutlu Olur"

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, kadın liderlerin toplumsal mutluluk üzerindeki etkisine değinerek, "Toplumu mutlu etmenin yolu kadını mutlu etmekten geçer. Kadını mutlu ettiğinizde aile de mutlu olur, toplum da mutlu olur. Bu yüzden pozitif ayrımcılık yaparak kadınları desteklemeye çalışıyoruz" dedi.

"Kadının Olduğu Yerde Zarafet ve İletişim Olur"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kadınların ekonomik bağımsızlığının önemine dikkat çekerek, "Kadının bağımsız olabilmesi için ekonomik özgürlüğünün olması gerekiyor. Kadının olduğu yerde zarafet ve iletişim olur. Siyasi partilerde ve iş hayatında daha fazla kadının yer alması gerekiyor. Biz de sizinle ortak projeler yapmaktan memnuniyet duyarız" ifadelerini kullandı.