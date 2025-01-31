Kadınların yaşama dair her alandaki projelerini desteklemek isteyen Çiğli Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü aracılığıyla "Kadının Fikri Var" projesini yürütüyor. Eğitim, sanat, çevre, teknoloji, kadın istihdamı, sosyal yaşam ve spor gibi alanlarda sunulacak projeler belediye tarafından değerlendirilerek uygulanabilir hale getirilecek. Kadınların yaratıcı fikirlerini bir araya getirerek geliştireceği atölyelerle desteklenecek bu projeye, Çiğli ve İzmir'de yaşayan tüm kadınlar katılabilecek.

Projeye başvurular, https://www.istecigli.com/kurslar/egitim.php?id=135 adresinden 21 Şubat'a kadar yapılabilecek. Seçilen projelerin sahipleri, düzenlenecek atölyelerde fikirlerini geliştirerek Çiğli'de hayata geçmesi için çalışacak.

Fikirler gerçeğe dönüşecek

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, projeye tüm kadınların katılmasını isteyerek şu açıklamada bulundu: "Kadınların kentlerin gelişmesinde de aktif rol almasının çok önemli olduğuna inanıyoruz. Çiğli Belediyesi olarak, kadınların yaratıcılığını ve görüşlerini belediye çalışmalarımıza entegre etmek istiyoruz. ‘Kadının Fikri Var’ projesiyle, kadınların düşüncelerini çok daha güçlü bir şekilde duyurmasını sağlayacağz."

Kadınların kent yaşamına aktif katılmasını ve projeleriyle Çiğli'nin gelişimine katkı sunmasını hedefleyen "Kadının Fikri Var" projesi, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir kent anlayışıyla hayata geçiriliyor. Tüm kadınların fikirleri ve projeleriyle bu dönüşüm sürecinde yer alması bekleniyor.