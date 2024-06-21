Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’ndan (GASMEK) yararlanan kadınlar hayallerini bir bir gerçekleştiriyor, meslek sahibi oluyor.GAZİANTEP (İGFA) - Hayat boyu öğrenme şiarıyla 2015 yılında kurulan ve kısa sürede yakaladığı başarılarla şehrin göz bebeği olan GASMEK, 36 kurs merkeziyle yüzbinlere ulaştı. Sanat ve mesleki eğitim kursları ile liselere ve üniversiteye hazırlık kursları olmak üzere 2 ana bölümde GASMEK’de yapılan onlarca kurs, hem meslek sahibi yapıyor hem de sınavlara hazırlanan öğrencilere destek veriyor.

Kurslardan yararlanan Gazi şehirli kadınlar ilgi alanlarına göre uzmanlar tarafından kurslar alırken kariyerlerine ilk adımlarını atıyorlar, akademik eğitimlerinde de gelişimlerine olumlu katkı alıyorlar. GASMEK’e gelen yüzlerce kadın, meslek sahibi olurken, ilk iş yerlerini açıyor, öğretici olarak çalışabiliyor.

9 YILDA YAKLAŞIK 330 BİN KADIN GASMEK’TEN YARARLANDI

GASMEK 9 yılda hem mesleki kursları hem de etüt programlarında 484 bin 286 kişiye ulaştı. Kurslardan yararlanan kadın sayısı ise 2015 yılından bugüne kadar 329 bin 456 oldu. Kadınlar hayatlarında yeni bir sayfayı GASMEK ile açtı.