Kadınların evlendikten sonra kendi soyadlarını tek başına kullanmalarını engelleyen madde, 9. Yargı Paketi’nden çıkarıldı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "9. Yargı Paketi’nde kadınlar için bir tehdit olarak duran soyadı dayatmasının" paketten çıkarıldığını söyledi.

9. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olarak bilinen 9. Yargı Paketi, 3 Temmuz tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu.

Sunulan Yargı Paketi’nin “Evlenen kadının soyadına ilişkin hükümler iptal kararına binaen kadının kocasının soyadıyla birlikte kendi soyadını kullanabilmesine imkan veren hüküm tekrar düzenlenmektedir” diyen 15. maddesi, Anayasa Mahkemesi’nin 28 Nisan 2023 tarihinde iptal ettiği ‘Kadın evlenince kocasının soyadını alır’ düzenlemesini içerdiği için birçok kadının tepkisini çekti. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, “Kullanılacak soyadı nedeniyle aile bütünlüğünün zarar görmemesi ve çocukların olumsuz etkilenmemesi amacıyla kadınların evlenince eşlerinin soyadını alacağı ve isterlerse önceki kızlık soyadlarını da kullanabileceklerine yönelik yeni bir düzenleme hayata geçiriyoruz ve teklif ediyoruz” diyerek 9. Yargı Paketi’nde kadınların evlendikten sonra yalnızca kendi soyadlarını kullanamayacaklarına dair bir madde bulunduğunu açıklamıştı.

'Kadınların kimliğine sahip çıkma hakkı'

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Biz meseleye sadece bir soyadı seçimi olarak bakmıyoruz. Bu aslında kadınların kimliğine sahip çıkma hakkıdır. Bu, kadın-erkek eşitliği hakkıdır; bir ailenin eşitlik esasına dayanarak kurulmasıdır" diyerek, söz konusu maddenin çıkarılmasının kadınların tercih hakkının korunması anlamına geldiğini belirtti.

Nazlıaka, "Özellikle bu yönde mücadele eden tüm kız kardeşlerime, bu yönde mücadele eden erkeklere, başta genel başkanımız Özgür Özel olmak üzere partimize teşekkür ederim" diyerek, Bakan’la yaptığı görüşmenin detaylarını yarın CHP Genel Merkezi’nde paylaşacağını bildirdi.