Türkiye’de kadınların konut alımı, 2024 yılı itibarıyla Cumhuriyet tarihinin zirvesine ulaşmış durumda. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 2024 yılında yaklaşık 1,5 milyon konut satıldı ve bu konutların 517 bin 528’i kadınlar tarafından satın alındı. Mars Gayrimenkul Kurucusu ve CEO’su Hakan Bucak, bu oranı yüzde 35 olarak açıkladı ve bunun Cumhuriyet tarihindeki en yüksek oran olduğunu belirtti.

Kadınların konut alımındaki artış

2024 yılı, Türk gayrimenkul tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Hakan Bucak’ın açıklamalarına göre, bu yıl her 100 konuttan 35’i kadınlar tarafından alındı. Bu oran, kadınların gayrimenkul sektöründeki rolünün güçlendiğini ve onların kararlarının sektörde belirleyici hale geldiğini gösteriyor. 2024 yılında kadınların yaptığı konut alımları sadece adetsel anlamda değil, oran olarak da büyük bir artış kaydetti.

Kadınların konut tercihleri: İlk 3 il

Kadınların konut alım oranının en yüksek olduğu iller arasında Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir öne çıkıyor. Kırklareli, yüzde 42,3 oranla birinci sırada yer alırken, Çanakkale ve Balıkesir sırasıyla yüzde 42,2 ve yüzde 42 oranlarıyla takip ediyor. Öte yandan, kadınların konut alım oranının en düşük olduğu iller ise Muş, Ağrı ve Ardahan olarak sıralanıyor.

Kadınların gayrimenkul sektöründeki rolü

Kadınların gayrimenkule olan güveni, erkeklerden daha yüksek ve bu durum sektördeki trendleri değiştiriyor. Yüksek enflasyon dönemlerinde kadınlar, yatırım kararlarında daha dikkatli ve stratejik adımlar atıyor. Hakan Bucak, özellikle birinci el konut alımında kadınların rolünün önemli bir yer tuttuğunu ve bu durumun sektörün dinamiklerini değiştirdiğini vurguladı. Ayrıca, kadınların tercih ettiği projeler satış riskini en aza indiriyor ve uzun vadede sağlam yatırımlara dönüşüyor.