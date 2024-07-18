Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi Çağdaş Yaşam Gönüllüleri'nden oluşan Forum Tiyatro Ekibi, "Benim Adım Kadın!" projesi kapsamında 17 Temmuz'da Ödemiş Emirli Köyü'nde sahne aldı. Kadınların yaşadığı sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm yollarını sahneye taşıyan oyun, izleyicilerden büyük ilgi ve tam not aldı.

"Köyde Şenlik Var" projesi

ÇYDD İzmir Şubesi Çağdaş Gençlik Birimi gönüllüleri tarafından organize edilen ve ÇYDD Ödemiş Şubesi işbirliğiyle gerçekleştirilen "Köyde Şenlik Var" sosyal sorumluluk projesi, 15-21 Temmuz tarihleri arasında Ödemiş Emirli Köyü'nde düzenlendi. Bu proje kapsamında sahnelenen "Benim Adım Kadın!" oyunu, köyde yaşayan kadınların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Forum tiyatro tekniği ile aktif katılım

Oyun, kadınların emeğinin kıymetinin bilinmemesi, erken yaşta evlilikler ve çalışma hayatından uzak kalma gibi konuları ele aldı. Forum tiyatro tekniği sayesinde izleyiciler, oyunun bir parçası olarak aktif katılım gösterdi. Tiyatro saatinin, köydeki kadınların hayvan sağma saatine denk gelmesine rağmen, kadınların ve hatta eşlerinin katılımı umut vericiydi.

ÇYDD İzmir Şubesi'nin tiyatro gönüllüleri, bu anlamlı etkinliği gerçekleştirmekten memnuniyet duyduklarını ve kadınların toplum yaşamında daha güçlü bir ses olabilmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirttiler.