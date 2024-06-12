ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) arasında "Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü" imzalandı.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül katıldı.

Bakan Yardımcısı Yenigün, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı öncülüğünde faydalı bir protokole imza atacaklarını belirtti.

Bireyden aileye, aileden topluma uzanan çok geniş bir kesimi kapsayacak şekilde hizmetler sunduklarını ifade eden Yenigün, bakanlık olarak kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Yenigün, Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı çerçevesinde finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması amacıyla okullarda ve sosyal hizmet merkezlerinde finansal okuryazarlık becerilerini güçlendirerek programın yürütülmesi ve tüm kesimler için finansal okuryazarlık eğitimlerinin yaygınlaştırılması hususunun yer aldığını kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanlığının öncülüğünde Sermaye Piyasası Kurulu koordinasyonuyla kurulan Finansal Okuryazarlık Platformu'nun finansal okuryazarlık bilincinin aktarılması konusunda atılan önemli bir adım olduğunu vurgulayan Yenigün, şunları kaydetti:

"İmzalanacak işbirliği protokolüyle, bu kapsamlı platform aracılığıyla, öncelikle kadınlarımız başta olmak üzere kuruluşlarımızdan hizmet alan engelliler, yaşlılar, devlet koruması altındaki çocuklarımız, gençlerimiz, bize emanet olarak bırakılan şehit ailelerimiz de olmak üzere bakanlığımızın hizmet alanına yönelik tüm kesimler için eğitimler düzenlenecek, finansal okuryazarlık konusunda farkındalığın arttırılması sağlanacak ve finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması böylece sağlanacaktır."

Protokolle il müdürlüklerinde uygulamaların takibi ve koordinasyonunda görev alacak personele eğitici eğitimlerini planlayacaklarını belirten Yenigün, 3 yıl sürecek işbirliği kapsamında çalışmalara hızlıca başlayacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Yenigün ve Gönül protokolü imzaladı.

- Protokol 3 yıl geçerli olacak

Üç yıl yürürlükte kalması planlanan işbirliği protokolü ile finansal okuryazarlık konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim faaliyetleriyle Bakanlığın hizmet verdiği bireylerin bilgi ve becerilerinin gelişimi desteklenecek.

Protokol imzalandıktan sonraki 3 ay içerisinde oluşturulacak çalışma takvimi çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri için eğitici eğitimleri planlanacak.