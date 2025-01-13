Turgutlu Belediyesi tiyatro ekibi, Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı 'Kadınlık Bizde Kalsın' adlı oyunla seyircileri güldürmeye hazırlanıyor. Oyun, 17 Ocak Cuma günü Mesadet Özcan Konferans Salonu’nda saat 20.00'de ücretsiz olarak sahnelenecek.

Toplumsal meselelere mizahi dokunuş

Turgutlu Belediyesi, sosyal hayatı zenginleştiren kültür ve sanat etkinlikleriyle dikkat çekiyor. Bu çerçevede, Atatürk Kültür Merkezi Genç Yetişkin Tiyatro Ekibi, Yılmaz Erdoğan’ın ünlü oyunu 'Kadınlık Bizde Kalsın' ile sahne alacak. Yönetmenliğini Aysel Baylan Buruk’un üstlendiği tek perdelik komedi, kadınların toplumsal rollerini mizahi bir dille ele alıyor.

Tiyatroseverler, oyunu 17 Ocak Cuma günü saat 20.00’de Mesadet Özcan Konferans Salonu’nda izleyebilecekler. 16 yaş sınırı bulunan oyuna girişler ücretsiz olacak.

"Sanata desteğimiz her zaman sürecek"

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Genç Yetişkin Tiyatro Ekibimiz, Yılmaz Erdoğan’ın ‘Kadınlık Bizde Kalsın’ oyununu hemşehrilerimizle buluşturacak. Tüm hemşehrilerimizi bu keyifli akşam için 17 Ocak’ta sahnemize bekliyoruz. Kültür ve sanata desteğimiz her zaman sürecek" dedi.Turgutlu Belediyesi, Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı 'Kadınlık Bizde Kalsın' adlı tiyatro oyununu 17 Ocak'ta ücretsiz olarak sahneleyecek.