Şirketin kapanmasının ardından, üç aydır maaşlarını alamayan çalışanlar haklarını aramak için yasal yollara başvurmaya hazırlanıyor.

Projeleri kısa sürdü

Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile birlikte Alim Yapım adında bir yapım şirketi kurmuş ve birçok projeye imza atmıştı. Şirketin son projesi olan "Aşkın Pusula" dizisi, başrollerinde Alperen Duymaz, Engin Öztürk ve Büşra Develi’nin yer aldığı bir yapımdı. Ancak dizi, yalnızca 7 bölüm yayınlandıktan sonra yayından kaldırıldı.

Ekonomik zorluklarla karşılaşan Doğulu, şirketin ofisini kapatma kararı alırken, bu süreçte maaşlarını alamayan çalışanlar büyük bir mağduriyet yaşadı. Çalışanlar, üç aydır bekledikleri maaşlarını alabilmek için yasal süreç başlatma kararı aldı.