Kadir Ezildi’den Nişanlısına Mezuniyet Jesti!

Ünlü sunucu Kadir Ezildi, nişanlısı Gamze Türkmen’in mezuniyet sevincine ortak olarak ona hediye ettiği anlamlı armağanlarla sosyal medyada gündem oldu. Ezildi’nin bu cömert jesti, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

"Biz de karnemizi aldık"

Sunduğu temizlik programlarıyla geniş bir kitleye ulaşan ve son olarak "En Hamarat Benim" adlı programın sunuculuğunu üstlenen Kadir Ezildi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Geçtiğimiz aylarda Gamze Türkmen ile çifte nişan yaparak nişan kareleriyle gündem olan Ezildi, bu kez Türkmen’in üniversiteden mezuniyet sevincini sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Ünlü sunucu, Türkmen ile birlikte verdikleri poza "Biz de karnemizi aldık" notunu düşerek, nişanlısının başarısını kutladı. Bu paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü.

“Maşallah çok ince bir düşünce”

Kadir Ezildi, Türkmen’e mezuniyet hediyesi olarak zarif bir kolye ve teknolojik bir tablet hediye etti. Ezildi’nin bu düşünceli jesti, sosyal medyada hem romantik hem de anlamlı bir hareket olarak değerlendirildi. Birçok kullanıcı, Ezildi’yi öven mesajlar paylaşarak, “Maşallah çok ince bir düşünce”, “Böyle değer veren insanlar ne güzel” gibi yorumlarda bulundu.

Ezildi ve Türkmen, sosyal medyada sık sık paylaştıkları samimi karelerle takipçilerini mutlu ediyor. Çiftin nişanlılık dönemindeki destek dolu paylaşımları da daha önce çok konuşulmuştu. Bu mezuniyet jesti ise çiftin arasındaki uyumu ve sevgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Kadir Ezildi’nin bu anlamlı jesti, çiftin takipçileri tarafından büyük bir beğeni toplarken, bazı kullanıcılar da ikiliye mutluluk dileyerek, “Allah mutluluğunuzu daim etsin” şeklinde yorumlar yaptı.