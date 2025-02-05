Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır, geçtiğimiz yıl beynine pıhtı atması sonucu yoğun bakıma kaldırılmıştı. Uzun süren tedavi sürecinin ardından taburcu olan İnanır’ın son halini iş insanı Mithat Erdem paylaştı.

Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl?

9 ay yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır, fizik tedavi sürecini sürdürüyor. Usta oyuncunun sağlık durumuna dair en güncel bilgiyi hayat arkadaşı Jülide Kural verdi. Kural, “Zorlu bir süreç geçirdi ancak tedavi iyi bir noktaya evrildi. Fizik tedavisi için modern konseptli bir otelde kalıyor ve zaman zaman evde dinlenerek tedavisine devam ediyor” dedi.

"Daha güzel günlere!"

İş insanı Mithat Erdem, hastanede Kadir İnanır’ı ziyaret etti ve birlikte çekildikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Erdem, paylaşımına "Can dostum Kadir İnanır... Daha güzel günlere!" notunu düştü.

Bu paylaşımın ardından sevenleri İnanır’ın son haline yorum yağdırdı: “Çok iyi görünüyor.” “Toparlamış kendini.” “Eski günlerine dönmesi dileğiyle.”

Kadir İnanır’ın sağlık durumunun günden güne iyiye gittiği ifade edilirken, fizik tedavi sürecinin ne kadar süreceği ise merak konusu.