Evde devam eden tedavi süreci, akciğerlerinde görülen enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye taşındı. İnanır, bu sebeple tekrar yoğun bakıma kaldırıldı.

Geçtiğimiz mart ayında beynine pıhtı atması sonucu ilk kez yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır’ın güncel sağlık durumuna ilişkin açıklama, hayat arkadaşı Jülide Kural’dan geldi. Hastalığı stabil ilerleyen usta oyuncunun, kısa bir süre önce fizik tedavi gördüğü belirtilmişti. Ancak enfeksiyon nedeniyle tekrar hastaneye kaldırılan İnanır, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

"Yoğun bakımda 3. gündeyiz"

Oyuncu Jülide Kural, enfeksiyon nedeniyle hastaneye gittiklerini ve doktorların tedbir amaçlı olarak Kadir İnanır’ı yoğun bakıma aldıklarını belirtti. Beyaz Gazete'nin aktardığına göre, Kadir İnanır'ın entübe edilmediğini vurgulayan Kural, şu açıklamayı yaptı:

“Fizik tedavi merkezinde tedavimiz devam ediyordu ancak akciğerinde görülen hafif enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye döndük. Bu süreçte asla eve gitmedi. Bir hastaneden diğer fizik tedavi hastanesine geçiş yapmıştık. Yoğun bakımda 3. gündeyiz ama tedbir amaçlı. Çok uzun süre hastanede olması sebebiyle doktorları titiz davranıyor. Büyük bir rahatsızlık değil, entübelik de bir durum yok.”