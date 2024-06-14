Manchester United'ın 31 yaşındaki savunma oyuncusu Harry Maguire, sakatlığı nedeniyle Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giyemeyeceğini açıkladıktan sonra moral bulmak için Antalya'ya geldi. Maguire, Belek'teki lüks bir otelde ailesiyle birlikte tatil yapıyor.

Turnuva kadrosunda yer bulamadı

Harry Maguire, İngiltere'nin Euro 2024 için açıklanan 26 kişilik kadrosuna sakatlığı nedeniyle dahil edilmedi. Baldırındaki sakatlık tam olarak iyileşmeyen Maguire, turnuvada forma giyemeyeceğini öğrendikten sonra kısa bir tatil yapma kararı aldı.

Antalya'da lüks tatil

The Sun gazetesinin haberine göre, Maguire Antalya'nın Belek bölgesinde geceliği 6.400 sterline varan lüks bir otelde konaklıyor. Ailesiyle birlikte tatil yapan futbolcunun keyfinin yerinde olduğu ve tatilde rahatladığı belirtiliyor.

İngiltere Milli Takımı'nın kadrosunda yer alamamanın hayal kırıklığını Antalya'da atlatmaya çalışan Maguire, tatil süresince moral depoluyor. Lüks otelde konaklayan futbolcu, tatilini tamamladıktan sonra tedavisine devam etmek üzere kulübüne dönecek.

Yıldız futbolcunun Türkiye sevgisi

Maguire, daha önce de Türkiye'de tatil yapmış ve ülkenin doğal güzelliklerinden övgüyle bahsetmişti. Belek'teki tatilinde de rahatlayan futbolcunun, Türkiye'nin sunduğu tatil imkanlarından oldukça memnun olduğu ifade ediliyor.

Baldır sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süre daha uzak kalacak olan Maguire, Manchester United'daki tedavi sürecine kısa bir aranın ardından devam edecek. Futbolcunun, fiziksel ve mental olarak tamamen iyileşmesi için gereken her şeyin yapılacağı bildirildi.