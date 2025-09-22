Karşıyaka, 3. Lig 4. Grup’ta Balıkesirspor'u 2-1 yenerek sezona 3’te 3 yaparak zirveye yerleşti. 90 dakikanın ilk yarısında geriye düşen Kaf-Kaf, taraftarının desteğiyle maçı çevirip zirveye bayrağını dikti.

İzmir’deki kooperatif davasında ikinci gün: Kim ne savunma yaptı?

Karşıyaka, Nesine 3. Lig 4. Grup’ta oynadığı 3. maçını da kazanarak zirveye yerleşti. Balıkesirspor karşısında Alsancak Stadı’nda yaklaşık 5 ay sonra taraftarının desteğiyle sahaya çıkan Karşıyaka, ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. Ali Sinan Gayla'nın golüyle öne geçen Balıkesirspor’a karşı, Karşıyaka ikinci yarıda Erhan ve Yasin'in golleriyle maçı 2-1 kazandı.

Bu galibiyet, Karşıyaka'nın sezon başından bu yana 3’te 3 yaparak zirveye yükseldiği anlamına geliyor. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür yönetimindeki yeşil-kırmızılı ekip, Afyonspor ve Kütahyaspor'un ardından Balıkesirspor’u da aynı skorla 2-1 mağlup etti.

Karşıyaka ve Balıkesirspor futbolcuları, maç öncesinde **24 yaşında silahlı kavgada hayatını kaybeden Göztepeli futbolsever Emircan Övüç'ü unutmadı. Her iki takım oyuncuları da sahaya, “Acının rengi olmaz” yazılı siyah pankartla çıktı. Karşıyakalı taraftarlar, Altay, Bucaspor, Beşiktaş gibi birçok takım taraftarıyla birlikte Emircan Övüç’ün cenazesine katıldılar. Göztepeli taraftarlar, sosyal medyada, Karşıyakalı taraftarların acı günde yanlarında olduğunu belirterek teşekkür etti.

Karşıyaka, tarihinin en ağır borç yüküyle ayakta kalmaya çalışıyor. Başkan Aygün Cicibaş, camianın desteğini almak adına çağrıda bulundu. “Göreve gelirken tek amacımız Karşıyaka Spor Kulübü’nün kayyuma kalmamasıydı,” diyen Başkan Cicibaş, şunları söyledi:

“Bu sorumluluğu üstlenmek kolay değildi ama Karşıyaka’nın büyüklüğüne yakışır şekilde elimizi taşın altına koyduk. Karşıyaka’nın daha güçlü yarınlara yürüyebilmesi için esnafımızın, taraftarımızın, İzmir’in bürokratlarının ve iş insanlarının sahiplenmesine daha çok ihtiyacımız var.”

Başkan, “Birlikten güç doğar” mesajı vererek, Karşıyaka’nın yalnızca sahada değil, birlik ve beraberliğiyle de tarih yazacağına inandıklarını ifade etti.